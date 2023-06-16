Собянин: покинувшим Россию компаниям, возможно, уже поздно возвращаться

По словам мэра Москвы, уход иностранных компаний является стимулом для столицы заниматься развитием опустевших ниш самостоятельно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Компаниям, закрывшим в России бизнес, возможно, некуда возвращаться. Их уход стал стимулом для развития отечественных производителей, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я особо таких сигналов [о желании вернуться от иностранных компаний, покинувших РФ] не слышу, хотя, наверное, особенно торговые сети, там, [их могут подавать]. Но их места не пустуют, я боюсь, что уже поздно вести эти разговоры. <…> Пожалуйста, если какие-то достойные инвесторы с высокими технологиями и так далее, но надо смотреть: а что они принесут в Россию?", - сказал мэр в интервью "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, уход иностранных компаний является стимулом для столицы заниматься развитием опустевших ниш самостоятельно. "Это очень серьезный стимул, которого у нас, может быть, давно уже не было. И это плюс", - отметил Собянин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.