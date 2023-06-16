"Мир" будет развивать проекты Карт жителя с 10 регионами России

В РФ сейчас реализуется 30 подобных инициатив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Платежная система "Мир" будет развивать и развивать проекты Карт жителя в 10 регионах РФ, с ними подписаны соглашения о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). На сегодняшний день в России реализуется 30 подобных проектов на базе карт "Мир" в разных субъектах страны - от Чукотки до Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы "Мир".

Генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и Глава Республики Северная Осетия (Алания) Сергей Меняйло подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее запуск в регионе проекта Карты жителя Республики Северная Осетия на базе платежной системы "Мир". Подобные соглашения о сотрудничестве были подписаны также губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, губернатором Курской области, Романом Старовойтом и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Подписанные на ПМЭФ-2023 соглашения позволят увеличить число социально значимых сервисов, доступных для держателей таких карт.

Соглашение о сотрудничестве было подписано и с правительством Севастополя в лице губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития инфраструктуры безналичной оплаты, в том числе проезда в городском транспорте. В Севастополе на базе платежной системы "Мир" с 2019 года действует Единая городская карта Севастополя, в ближайшей перспективе банковские карты на базе платежной системы "Мир" могут заменить действующий небанковский проездные билеты. На Чукотке проект Карты жителя был запущен в 2021 году, новое соглашение, подписанное врио главы Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым подразумевает в том числе проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Чукотского АО с участием экспертов платежной системы "Мир". Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение, предусматривающее развитие и масштабирование проекта "Социальной карты челябинца" в "Карту жителя Челябинской области", теперь воспользоваться преимуществами карты смогут все жители области.

Несколько регионов также планируют развивать туризм с помощью сотрудничества с платежной системой "Мир". Так подписанное губернатором Ульяновской области Алексеем Русских соглашение предусматривает, в том числе интеграцию региональных предприятий туристической отрасли в программу лояльности платежной системы "Мир" для повышения туристической привлекательности региона. Председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Магомедович Хучиев подписали соглашение, включающее в себя запуск в регионе двух крупных проектов - "Карты жителя Чеченской Республик" и "Карты туриста". Подобная карта появится и в Карачаево-Черкесской Республики, ее глава Рашид Темрезов подписал соглашение о сотрудничестве, подразумевающее запуск безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также создание Карт жителя Карачаево-Черкесской Республики и Карт туриста. Планируется, что туристы смогут регистрировать свои уже имеющиеся карты "Мир" на специальном портале, что позволит гостям республики получать от объектов и предприятий туристической отрасли региона различные привилегии. В том числе скидки или кешбэк за покупки, оплату проживания, питания, туров и так далее.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.