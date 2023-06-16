Эксперт: правила предоставления субсидий на проведение НИОКР нуждаются в либерализации

Генеральный директор горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Назим Эфендиев заявил, что условия финансирования таких разработок достаточно консервативные, так как предусматривают коммерциализацию и массовое внедрение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Правила предоставления государственных субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для инновационной продукции нуждаются в либерализации. Такое мнение высказал генеральный директор горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Назим Эфендиев в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, его слова приводит пресс-служба компании.

"Мы вкладываем средства в разработку технологий и чувствуем государственную поддержку. В то же время условия финансирования таких разработок достаточно консервативные, так как предусматривают последующую коммерциализацию и массовое внедрение. Они не в полной мере учитывают особенности реализации инновационных проектов и сопутствующие риски", - сообщил он в ходе сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики России для новой реальности".

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе, участники дискуссии обсудили необходимость трансформации подходов к развитию отечественной промышленности в связи с уходом с рынка значительного количества иностранных производителей и поставщиков услуг, важность достижения технологического суверенитета и активизации НИОКР.

"Долгосрочное устойчивое развитие российской промышленности возможно только за счет развития производства в стране собственного оборудования, развития прикладной науки, проведения НИОКР и последующего внедрения в производственные процессы полученных разработок и технологий", - отметил Эфендиев, которого цитирует пресс-служба.

Также в ходе сессии заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям Росатома Андрей Никипелов рассказал, что сегодня перед НИОКР зачастую встают задачи по созданию единичных продуктов, которые сложно коммерциализировать. Ввиду этого особое значение приобретает развитие механизма контрактов на выкуп еще не произведенной продукции предприятия, приводятся в сообщении слова Никипелова.

"Для сохранения эффективности производств необходима стандартизация спроса и продукции. Это позволит сократить издержки, снизить себестоимость и сохранить конкурентоспособность на внешних рынках. Также сохраняется дефицит длинных и дешевых денег, без которых крайне сложно реализовывать непростые проекты с долгим сроком окупаемости", - пояснил он.