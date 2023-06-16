Летные испытания полностью импортозамещенного МС-21 начнутся в ноябре

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что ввод самолета в эксплуатацию запланировали на конец 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Начало летных испытаний полностью импортозамещенной версии самолета МС-21 запланировано на ноябрь 2023 года. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В ноябре начнутся испытания полностью российского МС-21. Наша задача - за 2024 год эти испытания завершить, получить одобрение к основному сертификату, который мы получили еще в 2021 году, и с 2024 года начать поставку самолетов в интересах авиакомпаний", - сказал он.

Слюсарь отметил, что ввод самолета в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. МС-21 рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и других.

О форуме

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.