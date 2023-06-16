Петербург и Москва проведут на Кубе мероприятия к заходу в Гавану корабля "Перекоп"

В рамках визита будет открыта выставка о блокадном Ленинграде, пройдет товарищеский футбольный матч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Санкт Петербург, Москва и главное командование ВМФ РФ в июле проведут на Кубе культурно-деловые мероприятия, приуроченные к заходу учебного корабля "Перекоп" с гуманитарным грузом на борту. Об этом в пятницу сообщил губернатор Александр Беглов на встрече с премьер-министром Республики Куба Мануэлем Марреро Крусом на Петербургском международном экономическом форуме.

"В настоящее время ведется подготовка к проведению совместных культурно-деловых мероприятий Санкт-Петербурга, Москвы и главного командования ВМФ России в Гаване. Они приурочены к заходу учебного корабля "Перекоп" Ленинградской военно-морской базы 11-14 июля 2023 года", - сказал Беглов.

Губернатор добавил, что для участия в мероприятии сформирована делегация с участием представителей правительства Петербурга, Русского музея, главного командования ВМФ РФ и правительства Москвы. "В рамках визита планируются официальные встречи, будет открыта выставка о блокадном Ленинграде. Пройдет товарищеский футбольный матч", - анонсировал он.

В Петербурге в мае прошли Дни Латинской Америки, а на июль запланировано проведение латиноамериканского фестиваля. Осенью совместно с Кубинской шахматной федерацией состоится онлайн-турнир между петербургскими и кубинскими юниорами. Беглов отметил на встрече, что Петербург дорожит давними, проверенными временем отношениями с Кубой и побратимскими связями с кубинскими городами. "Мы стремимся поддерживать и развивать контакты на региональном уровне", - сказал он.

О сотрудничестве

Премьер-министр Мануэль Марреро Крус подчеркнул, что Россию и Кубу, а также города двух стран объединяют давние экономические и культурные связи. По его словам, "нет кубинца, который не был бы знаком с историей Советского Союза и историей героической обороны Ленинграда". Выразив солидарность с Россией, он сказал, что Куба осуждает санкции против РФ. "Мы категорически против попыток Запада изолировать Россию на международной арене", - отметил он.

Говоря о российско-кубинских отношениях, премьер-министр отметил, что перед сторонами "стоит задача поднимать торгово-экономические отношения до уровня, на котором находятся политические отношения, а они очень крепки".

"Мы в курсе визита вашего учебного корабля, готовимся к нему, - также отметил кубинский премьер-министр. - И мы готовим наших футболистов и шахматистов, чтобы они провели хорошие встречи".

Марреро Крус пригласил Беглова посетить Гавану для дальнейшего обсуждения совместных проектов. В числе перспективных сфер сотрудничества с Петербургом он назвал фармацевтическую промышленность, туризм, культуру и другие. На встрече премьер-министр также рассказал, что кубинская делегация получила приглашение в пятницу вечером посмотреть на разводку петербургских мостов. "Мы обязательно будем там", - сказал он.