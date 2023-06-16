Между Махачкалой и Ираном планируют запустить новую судовую и контейнерную линию

Для этого намерены использовать суды и контейнеры Хазар Шиппинг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Судовую и контейнерную линию планируют запустить с использованием судов и контейнеров Хазар Шиппинг между Махачкалой и Ираном. Об этом сообщил ТАСС глава Дагестана Сергей Меликов в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"С иранскими партнерами уже прорабатывается вопрос организации судовой линии Иран - Махачкала - Иран с использованием судов Хазар Шиппинг. Также предполагается организовать контейнерную линию Иран - Махачкала - Иран с использованием контейнеров Хазар Шиппинг", - сказал Меликов.

Ранее руководство иранской авиакомпании Private joint stock company "Pars Golden Sky" предложило открыть в Дагестане авиационный хаб, включающий создание предприятия по ремонту самолетов и запчастей к ним и организации грузового хаба.