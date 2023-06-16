В КЧР планируют увеличивать поддержку бизнеса и развивать "зеленую" энергетику

Подписано соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества в сфере повышения уровня финансовой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан Карачаево-Черкесской Республики c АО "Корпорация "МСП"

ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) во второй день Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о повышении уровня поддержки предпринимателей и самозанятых, о развитии альтернативной энергетики и платежных услуг. Об этом в пятницу сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.

"В рамках соглашения [о взаимодействии и развитии сотрудничества в сфере повышения уровня финансовой поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан Карачаево-Черкесской Республики c АО "Корпорация "МСП"] планируется информировать субъекты МСП и самозанятых о доступных мерах поддержки, популяризировать предпринимательскую деятельность и обучать всех желающих вести или уже ведущих бизнес, а также развивать их предпринимательские компетенции", - рассказал руководитель региона.

Он отметил, что совместная работа с одним из ключевых федеральных институтов поддержки и развития предпринимательства в регионе окажет благоприятное воздействие на формирование комфортной среды для бизнеса в республике.

На встрече с учредителем ООО "ЭКО СТАРТ" Левоном Арабяном было подписано соглашение в сфере развития альтернативной энергетики, в рамках которого планируется изучить возможность строительства на территории КЧР объектов электроснабжения - альтернативных - гидро и солнечных - электростанций с установленной генерирующей мощностью до 30 МВт. По мнению главы КЧР, наращивание энергетического потенциала является важной задачей для республики.

Соглашение, в рамках которого на базе платежной системы "МИР" будут созданы Карты жителя КЧР и Карты туриста, подписано с гендиректором АО "Национальная система платежных карт" Владимиром Комлевым. Также предусмотрено развитие в республике информационно-платежных услуг и внедрение отдельных мер соцподдержки.

Кроме того, в рамках форума Темрезов встретился с председателем Совета директоров группы компаний "Ренова", владеющих и управляющих активами в промышленных и строительных отраслях, энергетике, телекоммуникациях, Виктором Вексельбергом для обсуждения вариантов при реализации инвестиционных проектов в регионе.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.