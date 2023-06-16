"Автодор" заявил о заинтересованности в привлечении китайских инвесторов

Председатель правления компании Вячеслав Петушенко сообщил, что с партнерами из КНР ведется активная работа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" заинтересована в привлечении китайских инвесторов в свои проекты, с партнерами из КНР ведется активная работа. Об этом в пятницу заявил председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

"Мы с нашими коллегами из Китая ведем активную работу. <...> Мы сейчас предлагаем нашим коллегам инвестировать в наши проекты", - сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петушенко отметил, что ситуация с техникой в 2023 году стала сложнее, чем в 2022-м, однако сотрудничество с партнерами из КНР позволяет заместить недостающую технику китайской.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.