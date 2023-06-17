В "Автовазе" заявили, что стоимость автомобиля Lada Aura составит примерно 2,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Стоимость автомобиля Lada Aura составит примерно 2,5 млн рублей, заявил глава "Автоваза" Максим Соколов в интервью телеканалу "РБК-ТВ".

"Конечно, это прототип, и еще очень рано говорить о цене. Ну, в районе 2,5 млн рублей в сегодняшних ценах", - сказал он.

Ранее "Автоваз" представил Lada Aura - удлиненный автомобиль на базе модели Vesta. Как уточнили в пресс-службе компании, пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. Кроме того, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач.