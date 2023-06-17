Совмин Белоруссии утвердил соглашение с РФ о признании сертификатов вакцинации от COVID-19

Министерство иностранных дел республики должно направить российской стороне уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, которые нужны для вступления документа в силу

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии утвердил межправительственное соглашение с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заключенное путем обмена нотами 20 декабря 2022 года", - говорится в документе, подписанном премьер-министром республики Романом Головченко 15 июня.

Министерству иностранных дел Белоруссии поручено направить российской стороне уведомление о выполнении Минском внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.