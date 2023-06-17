ФПК планирует увеличить количество детских купе

Сейчас в парке компании более 300 таких вагонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. В парке Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) на текущий момент более 300 детских купе, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Компания планирует увеличивать количество таких вагонов.

"Впервые на железной дороге стали появляться специальные детские купе, предназначенные для путешествий с маленькими детьми. Обычно это первые купе в вагоне с нумерацией мест 1-4. Их яркое оформление очень нравится нашим юным пассажирам. Нижние спальные места трансформируются в удобные диваны, а столик выполнен в виде шахматной доски. Также есть специальные манежи для безопасности малышей. В нашем парке уже более 300 таких вагонов, и их количество будет только расти", - рассказали в компании.

Также на сегодня ФПК предоставляет вагоны с индивидуальными розетками, душем, сейфами, магнитными ключами для доступа в купе. К лету текущего года с начала 2023 года современные вагоны включили в составы поездов Ростов - Москва - Анапа, Новороссийск - Москва - Саранск, Тында - Кисловодск, добавили в компании.

"Работу над новыми типами подвижного состава мы ведем совместно с отечественным производителем", - заключили в компании.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.