Экс-глава Банка Англии назвал Brexit причиной высокой инфляции в Великобритании

Марк Карни считает происходящее "уникальным аспектом экономической корректировки"

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Бывший глава Банка Англии Марк Карни считает, что выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) стал причиной высокой инфляции, которую власти Соединенного Королевства до сих пор не могут взять под контроль. Об этом экономист, который возглавлял британский регулятор, выполняющий функцию Центробанка, с 2013 по 2020 годы, заявил в опубликованном в пятницу интервью газете The Daily Telegraph.

"Перед [референдумом 2016 года по] Brexit мы заявили, что это станет негативным шоком предложения на определенное время и последствиями этого будет более слабый фунт стерлингов, более высокая инфляция и более слабый рост. И что Центробанку придется учитывать это. Сейчас именно это и произошло. Это случилось в увязке с другими факторами, но то, что здесь происходит - уникальный аспект экономической корректировки", - сказал Карни. До того, как возглавить Банк Англии, он с 2008 по 2013 годы руководил Банком Канады. С 2020 года он занимает пост специального посланника ООН по климату и финансам.

"Нет никакой радости произносить: "Мы вас предупреждали", потому что людям приходится жить с этой реальностью", - добавил Карни. Перед референдумом 2016 года, на котором большинство британцев высказались за выход из ЕС, он говорил о негативных последствиях Brexit.

Согласно последнему отчету Национальной статистической службы Соединенного Королевства, инфляция в Великобритании в апреле снизилась до 8,7% в годовом исчислении. Этот показатель впервые за восемь месяцев оказался ниже отметки 10%. Однако рост цен превысил 8,2%, которых ожидали аналитики, опрошенные агентством Reuters, и 8,4%, которые прогнозировал Банк Англии. Он же намного выше, чем целевой показатель регулятора в размере 2%.

В этой ситуации большинство экспертов, опрошенных агентством Reuters, сошлись в том, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии на заседании 22 июня в 13-й раз подряд поднимет ключевую ставку. Они полагают, что ставку повысят на 25 базисных пунктов до 4,75%, что станет самым большим уровнем за 15 лет.

О последствиях Brexit

Согласно опубликованному в декабре 2022 года опросу Ассоциации торговых палат Великобритании, большинство британских компаний - 56% - испытывают трудности в связи с необходимостью адаптации к новым правилам ведения торговли, вступившим в силу после Brexit. Согласно исследованию, 77% опрошенных также признались, что заключение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией в декабре 2020 года не помогло им увеличить продажи.

Тогда же Центр европейских реформ опубликовал свои подсчеты. Они показали, что выход из состава Евросоюза обошелся Великобритании к июню 2022 года в £33 млрд ($40 млрд) в виде недополученных инвестиций и доходов от торговли.