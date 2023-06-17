ФПК планирует перевезти летом более 600 тыс. детей в составе организованных групп

Для летних перевозок сформированы 14 "детских" составов с кондиционерами, биотуалетами и кулерами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует перевезти в летний сезон более 600 тыс. детей в составе организованных групп. Для летних перевозок ФПК сформировали 14 "детских" составов с кондиционерами, биотуалетами и кулерами, сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Перевозки детей для нас были и будут в приоритете. Этим летом мы также планируем перевезти свыше 600 тыс. детей в составе организованных групп. Для этого будет сформировано 14 "детских" составов с кондиционерами, биотуалетами и кулерами. В "детских" поездах будут работать сотрудники, которые прошли специальную подготовку, чтобы сопровождать маленьких пассажиров", - рассказали в компании.

Кроме того, летом ФПК планирует перевезти более 11 млн пассажиров в южном направлении России. "Наибольшее количество - в сообщении с Адлером и Анапой, а также Новороссийском и Кисловодском. Чтобы мест хватило всем, мы еще в мае начали назначать дополнительные поезда", - подчеркнули в компании.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.