17 июня, 01:43
ПМЭФ

"Автоваз" может привлечь на свое производство осужденных к принудительным работам

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Глава компании Максим Соколов отметил, что такие работники тоже будут получать зарплату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. "Автоваз" для обеспечения увеличения своего производства может привлечь на завод в Тольятти осужденных к принудительным работам, заявил глава компании Максим Соколов в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Читайте также
"Автоваз" планирует произвести в Петербурге 30-35 тыс. автомобилей в 2024 году"Автоваз" заявил о готовности увеличить выпуск автомобилей в 2024 году до 500 тыс. штукЗапасы "Автоваза" в России достигают 33 тыс. автомобилей

Он отметил, что "Автоваз" ощущает дефицит рабочей силы на заводе в Тольятти. "Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает. <...> Мы используем все инструменты, чтобы в следующем году привлечь дополнительно около 4 тыс. человек на площадку в Тольятти для увеличения выпуска нашей продукции", - сказал Соколов.

На вопрос о том, сколько именно осужденных из этих 4 тыс. человек может привлечь "Автоваз", Соколов ответил, что "может быть, сотня, две". "Не думаю, что будет больше, потому что требуются квалифицированные кадры", - добавил он. Глава "Автоваза" подтвердил, что они будут получать зарплату.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатором является Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация