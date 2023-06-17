"Автоваз" может привлечь на свое производство осужденных к принудительным работам

Глава компании Максим Соколов отметил, что такие работники тоже будут получать зарплату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. "Автоваз" для обеспечения увеличения своего производства может привлечь на завод в Тольятти осужденных к принудительным работам, заявил глава компании Максим Соколов в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что "Автоваз" ощущает дефицит рабочей силы на заводе в Тольятти. "Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает. <...> Мы используем все инструменты, чтобы в следующем году привлечь дополнительно около 4 тыс. человек на площадку в Тольятти для увеличения выпуска нашей продукции", - сказал Соколов.

На вопрос о том, сколько именно осужденных из этих 4 тыс. человек может привлечь "Автоваз", Соколов ответил, что "может быть, сотня, две". "Не думаю, что будет больше, потому что требуются квалифицированные кадры", - добавил он. Глава "Автоваза" подтвердил, что они будут получать зарплату.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатором является Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.