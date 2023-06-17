Глава Бурятии заявил, что санкции позволяют региону увеличивать промышленное производство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Санкционная политика против РФ позволяет Бурятии увеличивать и сохранять рост промышленного производства. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Алексей Цыденов.

"Санкционное давление влияет в плюс. <…> Тенденция [промышленного роста] сохраняется. В целом мы ожидаем по итогам года также [как и в прошлом году] рост промышленного производства", - сказал Цыденов.

В 2022 году рост промышленного производства в Бурятии составил почти 10%. Как сообщал ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, Бурятия - один из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока: по итогам прошлого года республика оказалась на первом месте в ДФО и на седьмом месте в России по темпам роста промышленного производства.

Цыденов отметил, что положительную динамику обеспечивает работа предприятий в сфере авиастроения, добычи полезных ископаемых, перерабатывающей промышленности. "Выросли заказы на [Улан-Удэнском] авиазаводе - по линии Гособоронзаказа, экспорт тоже вырос, поставки для гражданских нужд выросли, - пояснил глава Бурятии. - Выросло производство металлоконструкций с учетом того, что сейчас идет разворот на Восток, и нужно развивать инфраструктуру на восточном направлении. Предприятие "Улан-Удэстальмост", которое производит мостовые пролеты, металлоконструкции для горно-обогатительных комбинатов - тут тоже хорошие заказы".

Также, отметил Цыденов, рост производства отмечается, в том числе за счет того, что у предприятий теперь нет конкурентов из Европы. "Например, у нас предприятие, которое производит запорную арматуру для систем тепло-, водоснабжения, автоматические клапаны управления и так далее, у них был европейский конкурент. Сейчас его нет. У них существенно открылся рынок", - сказал глава республики.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.