В Хабаровске новый межвузовский кампус планируют сдать в 2026 году

Проект прошел отбор конкурса от Министерства образования и науки России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Межвузовский кампус в Хабаровске планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году, к 2030 году он должен объединить до 30 тыс. студентов, сообщила в субботу пресс-служба правительства Хабаровского края.

Концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса в Хабаровске было заключено с гендиректором Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станиславом Неверовым в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Проект прошел отбор конкурса от Министерства образования и науки РФ, организованного для исполнения поручения президента России Владимира Путина по организации в стране сети современных студенческих кампусов.

"Создание нового научно-образовательного пространства на Дальнем Востоке - флагманский социальный проект ВАНК, который будет включать в себя строительство настоящего студенческого научного города: более 150 тысяч квадратных метров новых учебных корпусов, лабораторий, конгресс-центра и общежитий. Кампус станет крупнейшим в макрорегионе. Старт строительства запланирован на лето 2023-го, <...> объект будет сдан в 2026 году", - говорится в сообщении.

В рамках реализации проекта планируется построить новые общежития на 2 500 мест. Для межвузовского кампуса уже определены шесть основных направлений.

"В первую очередь это инженерная школа, ведь в крае традиционно очень мощные компетенции в данной сфере. Будут развиваться IT-направления, креативная индустрия и здоровьесбережение. Еще два научно-образовательных кластера - это "Экология и биотехнологии" и "Строительство и урбанистика". И, конечно, гуманитарная школа", - сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.