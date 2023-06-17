Месячная аудитория российской видеоплатформы Yappy преодолела порог в 11 млн пользователей

Гендиректор компании Данила Овчаров пояснил, что число авторов видео достигает около 2 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Аудитория российской платформы коротких вертикальных видео Yappy в 2023 году преодолела порог в 11 млн пользователей, в приложении публикуют контент более 2 млн человек. Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

"Если говорить о ежемесячной аудитории, то мы достигли планки в 11 млн человек - это статистика по России и всем странам СНГ. Авторов у нас около 2 млн человек, это именно те люди, которые публикуют видео", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Овчарова, переманить российских пользователей из зарубежных приложений, просто создав отечественный аналог, невозможно. В первую очередь, у нового приложения должна появиться своя ценность, уникальные функции. "Люди на самом деле не ушли из Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), TikTok и других зарубежных соцсетей. С самого начала работы нашего приложения мы знали, и в течение двух лет работы убеждались, что не нужно никого оттуда переманивать. Потому что ты не сможешь заменить тем же функционалом людям приложение, к которому они уже привыкли. Ты можешь сделать хоть 150 аналогов, но ценность внутри должна быть другая", - отметил он.

При этом, как уточнил гендиректор Yappy, создатели приложения видят в уходе зарубежных конкурентов с российского рынка не только положительные стороны. "Мы, конечно, рады уходу зарубежных конкурентов с рынка - я бы слукавил, сказав, что это не так. Но самые лучшие продукты всегда рождаются в конкуренции, когда идет гонка - не только за пользователей, но еще и за те ценности, за тот функционал, который ты пользователю даешь. У нас акцент на коллаборациях, открытых комнатах, где люди могут общаться, а также на марафонах контента как способе монетизации для авторов, их мы запустили недавно", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.