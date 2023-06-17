В Минэнерго поддержали легализацию майнинга

Ведомство ждет появления налогообложения для майнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ поддерживает легализацию майнинга в стране, ожидает появления налогообложения для майнеров. Об этом рассказал ТАСС в рубрике "Три вопроса о главном" в рамках Петербургского международного экономического форума замглавы министерства Павел Сниккарс.

"Мы хотим, чтобы майнеры как категория потребителей были определены. Надеемся, что появится и налогообложение у данной категории потребителей. Нам важно, чтобы мы смогли их идентифицировать, и мы понимаем, что для них придется вводить определенные особенности регулирования", - отметил он.

По словам замминистра, Минэнерго предусмотрит определенные ограничения, чтобы не строить под нужды майнеров большое количество генерирующих мощностей, "за которые заплатит вся страна".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.