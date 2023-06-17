В Минэнерго сообщили, что ВИЭ в России будет развиваться отличным от стран Европы путем

Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс отметил, что акцент будет сделан на развитии низкоуглеродной генерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Возобновляемая энергетика в России будет развиваться отличным от Европы путем, так как страна будет делать акцент на атомной и газовой генерации, а также на генерации крупных ГЭС, помимо энергии солнца и ветра. Об этом рассказал ТАСС в рубрике "Три вопроса о главном" в рамках Петербургского международного экономического форума замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Акцент мы будем делать на развитие низкоуглеродной генерации - это атомная генерация. Европа также поворачивается максимально в эту сторону. Это развитие больших гидростанций с учетом наших климатических особенностей и возможностей, и в том числе это развитие газовой генерации - в европейской таксономии она обозначена как генерация переходного периода. Поэтому с точки зрения способов решения у нас, как мне кажется, иная [по сравнению с европейскими странами] позиция, а сама цель - устойчивое развитие экономики, это правильная цель", - сказал замминистра.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.