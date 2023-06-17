На территории агломерации Благовещенск - Хэйхэ появится особая экономическая зона

На ее территории будет действовать преференционный режим

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона с преференционным режимом появится на территории агломерации Благовещенск - Хэйхэ. Соответствующее заявление опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Пригласил бизнесменов инвестировать в наши города. Для них на территории агломерации, в которую войдут Хэйхэ, Благовещенск и близлежащие села (Чигири, Верхнеблаговещенское и другие), создадим особую экономическую зону с преференционным режимом", - говорится в сообщении, опубликованном губернатором Амурской области в ходе посещения 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.

Орлов отметил, что кооперация с Хэйхэ, включающая создание особой экономической зоны с преференциальным режимом, будет предусмотрена также в мастер-плане Благовещенска, который областные власти намерены в сентябре представить президенту РФ Владимиру Путину.

На ярмарке Василий Орлов встретился с представителями китайских компаний и обсудил с ними инвестиционные проекты, планируемые к запуску в Амурской области.

Харбинская ярмарка проводится с 1990 года. 32-я выставка должна была пройти в июне 2022 года, но затем дважды переносилась - с июня на декабрь 2022 года, а затем на июнь 2023 года - в целях недопущения распространения коронавируса. В этом году ярмарка проходит с 15 по 19 июня.