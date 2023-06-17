Счетная палата в 2023 году выявила нарушений на почти 1,5 трлн рублей

По данным и. о. председателя палаты Галины Изотовой, большая часть приходится на нарушения при исполнении федерального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Счетная палата по итогам аудита с начала 2023 года выявила нарушений и недостатков на сумму около 1,5 трлн рублей. Большая часть приходится на нарушения при исполнении федерального бюджета, сообщила в интервью ТАСС в полях Петербургского международного экономического форума и. о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.

"В этом году мы провели уже 130 проверок из 330 запланированных к завершению в 2023 году. 70% из завершенных мероприятий были направлены на проверку исполнения федерального бюджета. По итогам первого, еще не завершившегося полугодия в части выявленных нарушений и недостатков мы выявили порядка 1,5 трлн рублей", - сказала Изотова.

Наибольшая доля нарушений приходится на нарушения требований к бюджетному учету, в том числе бюджетной и бухгалтерской отчетности - более 400 фактов нарушений на сумму около 1,2 трлн рублей, или 97,2%.

Также Изотова отметила нарушения при исполнении федерального бюджета - 650 фактов на сумму 14,4 млрд рублей. Среди них превалируют нарушения при предоставлении и использовании субсидий юридическими лицами - 10,9 млрд рублей. Остальные нарушения в общей статистике составляют менее процента.

За весь 2022 год Счетная палата РФ выявила нарушений и недостатков на сумму 885,6 млрд рублей.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.