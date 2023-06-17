Счетная палата планирует участвовать в отборе на пост Внешнего ревизора ЮНЕСКО и ШОС

В мае Палата представила отчеты по итогам проверки двух организаций системы ООН - ЮНИДО и ПК ОДВЗЯИ, где указала на существенные недостатки управления и планирования бюджета этих органов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует принять участие в конкурсе на пост Внешнего ревизора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023-2025 годах. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2023 сообщила и.о. председателя ведомства Галина Изотова.

"Счетная палата продолжает реализацию полномочий Внешнего ревизора ООН до 2024 года. Планируем участие в новых конкурсах организаций системы ООН по отбору внешнего ревизора. Также в 2023-2025 годах пройдут выборы на пост Внешнего ревизора ЮНЕСКО, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других", - сказала она.

В мае этого года Счетная палата РФ представила отчеты по итогам проверки двух организаций системы ООН - ЮНИДО (Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) и ПК ОДВЗЯИ (подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). В докладах ведомство указало на существенные недостатки управления и планирования бюджета этих органов.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.