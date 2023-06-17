"VK музыка" восстановила число платных подписок до уровня начала 2022 года

По данным директора по музыкальным сервисам VK Николая Дуксина, база платных подписчиков уже превышает 5,5 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Число платных подписок в сервисе "VK музыка" восстановилось до уровня начала 2022 года, сегодня оно составляет 5,5 млн. Об этом ТАСС рассказал директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин в рубрике "Три вопроса о главном" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы уже восстановили докризисный объем аудитории как по подпискам, так и по общему объему аудитории. И продолжаем уверенный рост. <...> Это было до 40 млн человек и порядка 3,5-4 млн человек подписной базы внутри именно сервиса "VK музыка" . На сегодняшний момент база платных подписчиков уже превышает 5,5 млн человек. А общая аудитория - больше 46 млн человек", - сказал Дуксин.

Он отметил, что рост сервиса продолжится теми же темпами, что и два года назад.