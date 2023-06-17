Доля иностранной музыки в сервисах VK не превышает 15%

Директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин подчеркнул, что тренд на потребление русскоязычного контента сохранится и останется стабильным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Доля иностранной музыки в сервисах VK составляет не более 15%, наблюдается тренд на русскоязычный контент. Об этом ТАСС рассказал директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин в рубрике "Три вопроса о главном" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Русскоязычная аудитория выбирает русскоязычный контент. <...> Доля иностранного каталога никогда не превышала 15% в общем объеме потребления именно с точки зрения качества, поэтому этот тренд - давний", - отметил Дуксин.

Он подчеркнул, что тренд на потребление русскоязычного контента в VK сохранится и останется стабильным.