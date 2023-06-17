Рекламный кабинет будет доступен пользователям Yappy в 2023 году

генеральный директор российской видеоплатформы отметил, что в личном кабинете уже доступна статистика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Один из инструментов монетизации, рекламный кабинет, станет доступен пользователям российской платформы коротких вертикальных видео Yappy в 2023 году. Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор платформы Данила Овчаров.

"Безусловно, у нас скоро появится монетизация. Сегодня мы находимся на стадии финальных тестирований рекламного кабинета, думаю, в ближайшее время мы его запустим. Также уже доступна статистика в личном кабинете", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно исследованию ВЦИОМ, около 69% пользователей рунета потребляют контент в формате короткого видео. "При этом 76% людей, которых мы опросили в рамках нашего исследования креативности, сказали, что они хотели бы зарабатывать на своем контенте, но не знают как", - добавил он.

В 2023 году разработчики уже запустили в Yappy собственный видеоредактор. "Мы его написали сами, теперь будем развивать. Там уже доступны разные эффекты, которые дают корректировать загар, зубы отбеливают и так далее. Сейчас готовим также фоны для видео, чтобы можно было, как в Skype или Zoom, например, менять себе задний фон на видео", - рассказал Овчаров.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.