Мурашко заявил, что проблем с запчастями для отечественных вертолетов санавиации в РФ нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Значимых проблем с эксплуатацией вертолетов санитарной авиации в России нет, в том числе с запчастями к отечественной технике. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вертолеты и санавиация востребованы. Каких-то значимых проблем с эксплуатацией вертолетов нет, все штатно. Все вертолеты, которые используются, уже адаптированы под транспортировку. По отечественным вертолетам нет проблем с запчастями, во всяком случае каких-то задержек с этой работой нет", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Мурашко, консолидированный бюджет на санавиацию с учетом региональных и федеральных средств составил почти 11 млрд рублей. За пять месяцев этого года было выполнено более 6,1 тыс. вылетов. "Я думаю, что в этом году количество вылетов будет значительно больше, чем планировалось. <...> Если в прошлом году число эвакуированных составляло 16 493, то с учетом того, что 8 тысяч уже сейчас [эвакуированы], я думаю, что эта цифра превысит [показатели]", - рассказал министр.