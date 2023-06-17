17 июня, 07:13
ПМЭФ

Шадаев: госкомпании с 2025 года обязаны заменить некоторые IT-решения разработками России

По мнению главы Минцифры, это может создать дополнительный спрос на отечественные продукты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал поручение всем государственным компаниям обеспечить с 1 января 2025 года тотальное замещение отечественными разработками операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации и систем управления баз данных. Об этом сообщил в ходе делового завтрака "Цифровая экономика 2023" в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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"У нас президентом было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных", - сказал министр.

Шадаев отметил, что это может создать дополнительный спрос на отечественные разработки. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут ИгоревичПМЭФ
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