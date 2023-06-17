Хинштейн: регулирование БПЛА нужно вводить с учетом и прогресса, и вопросов безопасности

Необходимо определиться "с понятийным аппаратом", считает глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сфера использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России сегодня практически не имеет правового регулирования, вводить его нужно с учетом как прогресса, так и безопасности. Об этом в субботу в ходе делового завтрака на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"С правовой точки зрения у нас беспилотники как таковые присутствуют в минимальной степени. У нас законодательно определен режим полета беспилотных летательных аппаратов, при этом о том, что такое БПЛА, а уж про беспилотники или дроны в остальных сферах наземной, подземной, наводной, подводной нет ни слова", - констатировал депутат.

По его мнению, "проблема не в том, что необходимо обеспечить шлюз между ГЛОНАСС и бизнесом, государством и отраслью". "Проблема в том, что нам надо определиться с понятийным аппаратом. Нам необходимо это сделать и с точки зрения развития отрасли, и с точки зрения вопросов безопасности", - считает Хинштейн.

"Вопросы безопасности и вопросы прогресса должны идти как минимум рука об руку", - резюмировал глава комитета, заметив, что в Думе от отрасли ждут конкретных предложений, "которые позволят установить правила игры".