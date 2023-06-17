Сечин заявил, что изменение климата открывает новые возможности для работы в Арктике

По словам главы "Роснефти", может существенно расшириться навигационное окно для судоходства в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Климатические изменения, связанные с глобальным потеплением, открывают новые возможности для работы в Арктической зоне, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей компанией ресурсы составляют порядка 25 млрд тонн нефтяного эквивалента", - сказал он.

Глава "Роснефти" также отметил, что планы по развитию Севморпути опираются на климатическую динамику. Глобальное потепление в Арктике проявляется в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты, что может существенно расширить навигационное окно для судоходства.

Так, на вентиляцию и системы кондиционирования в мире уже приходится около 10% от всей производимой электроэнергии. "К 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может утроиться, и по совокупному объему энергопотребления он превзойдет США и ЕС вместе взятые", - добавил Сечин.