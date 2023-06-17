Сечин: углеродная нейтральность в мире недостижима с текущим пулом "зеленых" технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Текущий пул "зеленых" технологий не может обеспечить достижение углеродной нейтральности в мировом масштабе. Совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Фактически углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула "зеленых" технологий - многие необходимые технологии все еще находятся на стадии опытных разработок", - сказал он, выступая на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сечин отметил, что продекларированный энергопереход не обеспечен необходимыми технологиями.

"Мы сталкиваемся с тем, что "возобновляемая энергетика" по сути не является возобновляемой. У мировой экономики нет металлов, редкоземельных минералов, энергии, времени и денег, чтобы осуществить этот переход", - сказал он. Глава "Роснефти" добавил, что авторам "зеленого перехода" необходимо согласовывать правила с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база, - в частности, с Китаем, где сосредоточена значительная часть производства оборудования для возобновляемой энергетики.

В то же время, по его мнению, нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, а по физическим показателям - плотности энергии и теплоте сгорания - их могут превзойти только не освоенные пока водород и термоядерный синтез.

"На сегодняшний день совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые "альтернативные" технологии. Таким образом, на нынешнем этапе "зеленого перехода" приоритетным направлением должен стать сам нефтегазовых сектор", - добавил он.

По словам Сечина, ошибочность отказа от нефти и газа признают даже нефтегазовые компании, "сделавшие ранее ставку на ускоренный энергопереход, а сейчас откладывающие ранее объявленные цели".

В пример он привел британскую компанию BP, которая в феврале этого года признала, что мир нуждается в нефти и газе сильнее, чем компания ожидала ранее, и до 2030 года дополнительно инвестирует $8 млрд в новые проекты добычи. Другая британская компания - Shell - пересмотрела стратегические ориентиры с акцентом на долгосрочную стабильность и поддержание добычи, обеспечивающей акционерам более высокую доходность по сравнению с "зелеными" проектами. Итальянская Eni объявила об увеличении инвестиций на четырехлетнем горизонте на 15%, в основном за счет разведки и добычи нефти и газа.