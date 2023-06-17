Сечин сравнил дефолт США с войной экономическими средствами

По словам главы "Роснефти", история с потолком долга многими воспринимается как "политический цирк", хотя при растущих ставках его невозможно будет обслуживать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. "Политический цирк" вокруг потолка госдолга США скрывает угрозу реального дефолта, который является предвестником большой войны, рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ.

Он отметил, что систематически повторяющаяся история с потолком долга и угрозой технического дефолта США многими воспринимается как "политический цирк". "На самом деле, в основе проблемы - реальное отложенное банкротство США. Огромный долг не может быть выплачен. И чем дальше - тем больше, при растущих ставках его невозможно будет обслуживать", - подчеркнул Сечин.

Выходов из этой ситуации, по его мнению, немного: санкции, инфляция, дефолт, война. "Собственно, дефолт США - уже и есть война, только экономическими средствами", - добавил он.

По мнению Сечина, пики госдолга США всегда совпадают с "большими" войнами, которые ведет Америка. В частности, он указал на периоды Гражданской войны в США, а также Первой и Второй мировых войн. "Сегодня Соединенные Штаты ведут войну, сопоставимую со Второй мировой - во всяком случае, с точки зрения финансовой составляющей", - отметил Сечин. Он напомнил, что за последние 30 лет американский госдолг вырос в 10 раз - с $3 трлн до уже более $31 трлн, а расходы на его обслуживание достигли $1 трлн в год или одной пятой бюджета США.

При этом обслуживать такой долг будет все труднее. Как отметил Сечин, эпоха самых низких процентных ставок за 5 тыс. лет развития цивилизации с начала бронзового века закончилась. В частности, ФРС США приступила к стремительному повышению ставок для сдерживания инфляции, которая стала результатом раздувания пузыря ликвидности за последнее десятилетие. По словам Сечина, намерение любой ценой подавить инфляцию свидетельствует о крайней серьезности проблем.

Сечин также напомнил, что основными держателями американского долга являются страны АТР. "То есть проблема крупнейших держателей американского долга в том, что у американцев проблема с долгом. По крылатому выражению Ивана Крылова "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Или, как отметил еще в начале 1970-х годов министр финансов США Джон Коннелли, "доллар - это наша валюта, но ваша проблема", - отметил Сечин.