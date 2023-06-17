Более 1,5 млрд рублей вложат в создание морского терминала в Севастополе

Инвестором является компания "Морской инжиниринговый технополис "Си мейкер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Компания "Морской инжиниринговый технополис "Си мейкер" вложит в экономику Севастополя более 1,5 млрд рублей, создав в городе многофункциональный морской терминал. Соглашение об этом подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Вместе с компанией мы будем совместно реализовывать инвестиционный проект по строительству многофункционального морского терминала в Севастополе. <...> Инвестиции в экономику Севастополя благодаря реализации проекта составят более 1,5 млрд рублей", - написал он.

По словам Развожаева, проект предусматривает создание морского терминала, включающего в себя два комплекса - по перевалке пищевых растительных грузов и по перевалке контейнерных, контейнерно-рефрижераторных грузов.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.