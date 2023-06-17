Сечин призвал срочно искать альтернативу теряющему позиции доллару

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Медленная потеря американским долларом позиций резервной валюты и инструмента международных расчетов становится проблемой для всего мира, необходимо срочно спасать ситуацию, рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Да, доллар ускоряющимися темпами теряет свои позиции, но он будет умирать медленно, а спасаться нужно срочно", - заявил Сечин, выступая с докладом на энергетической панели форума.

По его словам, доллар становится проблемой и как резервная валюта, и как инструмент международных расчетов.

При этом Сечин добавил, что доллар будет еще долго оставаться основным расчетным инструментом и основной резервной валютой в силу созданной на его основе огромной системы финансовых инструментов и механизмов влияния на цены, курсовую политику и т. д.

По мнению Сечина, огромная роль в создании альтернативы доллару, в организации системы клиринга, взаимных расчетов, свопов, передачи финансовых сообщений, новых платежно-расчетных систем и так далее, должна принадлежать центральным банкам стран, стремящихся сохранить суверенитет. "Представляется крайне важным разделить две взаимосвязанных, но не идентичных проблемы - альтернативная резервная валюта на фоне медленного ослабления доллара, и быстрое формирование альтернативных платежно-расчетных систем между заинтересованными странами и экономиками", - пояснил глава "Роснефти".

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что началом конца доллара станут расчеты за нефть и газ в других валютах. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе форума отмечал, что другие надежные валюты есть, а также подчеркивал, что "будущее будет двигаться в направлении цифровых валют".