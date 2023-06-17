Сечин предложил ОПЕК+ мониторить не только квоты на добычу нефти, но и объемы экспорта

Глава "Роснефти" отметил, что некоторые страны ОПЕК+ поставляют на экспорт до 90% добываемой нефти, в то время как Россия поставляет на мировой рынок около 50% от общего объема добычи, что ставит страну в менее выгодное положение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ могли бы обеспечивать мониторинг не только квот на добычу нефти, но и объемов ее экспорта с учетом разных размеров внутренних рынков стран альянса. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что некоторые страны ОПЕК+ поставляют на экспорт до 90% добываемой нефти, в то время как Россия поставляет на мировой рынок около 50% от общего объема добычи, что ставит страну в менее выгодное положение при действующем механизме оценки влияния и доступа к ключевым рынкам сбыта.

"В этой связи представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков", - сказал Сечин.

Глава "Роснефти" добавил, что в ряде случаев нефть на внутренних рынка некоторых стран ОПЕК+ замещается другими ресурсами, что позволяет нарастить ее экспорт.