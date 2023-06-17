В Омской области планируют построить новый аэропорт до 2028 года

Самая ближайшая задача - выйти на концессионное соглашение

ОМСК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Омской области планируют реализовать проект строительства нового аэропорта Омск-Федоровка до 2028 года. Об этом рассказал ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Сейчас у нас аэропорт в городе, мы планируем его выносить на 30 км от [центра] города. Планируем до 2028 года проект реализовать. Самая ближайшая задача - выйти на концессионное соглашение. По-хорошему, должны сделать это еще до конца года", - рассказал Хоценко.

В конце 2021 года проектный комитет транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) предложил включить проект аэропорта Омск-Федоровка в "лист ожидания". В этот список попадают объекты, успешно прошедшие ранжирование, но не обеспеченные финансированием. На строительство аэропорта только из федерального бюджета необходимо более 16 млрд рублей. Полная же стоимость объекта составляет 36 млрд рублей.

В декабре прошлого года ТАСС сообщал, что омские власти рассматривают возможность строительства аэропорта целиком за счет средств частных инвесторов с компенсацией через 2-3 года федеральной части расходов. Александр Бурков, который тогда был главой Омской области, рассказал, что инвесторы под этот проект есть.

Основной причиной строительства нового аэропорта является безопасность жителей города: действующий аэропорт Омск-Центральный находится почти в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром города. Также действующий авиаузел накладывает ограничение на строительство в целом ряде городских зон.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.