Турция рассчитывает принять в 2023 году 60 млн иностранных туристов

Министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой отметил, что доходы по этой линии могут составить около $56 млрд

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Турция планирует принять в текущем году порядка 60 млн иностранных туристов, доходы по этой линии составят около $56 млрд. Об этом сообщил в субботу министр культуры и туризма республики Мехмет Эрсой.

"В этом году мы рассчитываем принять 60 млн гостей и получить доходы от сферы туризма в размере $56 млрд", - приводит телеканал TRT слова министра.

По его словам, в прошлом году Турцию посетили 51,5 млн туристов, доходы данной индустрии составили $46 млрд. В 2022 году страна заняла третье место в мире по этим двум показателям, отметил министр.

Как сообщил Эрсой, в 2028 году в Турции планируют принять 90 млн иностранных туристов и получить за счет оказания им услуг доходы на уровне $100 млрд.