Омская область планирует за пять лет выйти на самообеспеченность овощами

Первым таким проектом станет тепличный комплекс стоимостью 25 млрд рублей и площадью 60 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Омской области, которая обеспечивает себя овощами на 63%, планирует за счет строительства теплиц за пять лет выйти на полную самообеспеченность этим видом продукции. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Овощами закрытого грунта - томатами, огурцами, зеленью - мы себя не обеспечиваем, у нас нет современных тепличных комплексов. Мы такие объекты построим в пятилетний срок в достаточном количестве, чтобы обеспечить полностью и себя, и даже экспортировать в другие регионы", - сказал Хоценко.

Он отметил, что первым таким проектом станет тепличный комплекс стоимостью 25 млрд рублей и площадью 60 га, который холдинг "ЭКО-культура" планирует построить под Омском в течение трех лет. "Важный момент - у нас больше 300 солнечных дней в году, бизнес будет за счет этого экономить на подсветке, - подчеркнул врио главы региона. - Также есть свободные земельные участки рядом с магистральными трассами и железнодорожным путями, есть мощности электрические, газ и вода".

Как уточнили ТАСС в омском Минсельхозе, в регионе в 2022 году было выращено 144 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, уровень самообеспеченности этим видом продукции составляет 63%. Такой показатель обусловлен нехваткой как раз овощей закрытого грунта, которые регион вынужден завозить из других стран.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.