Мезенцев допустил финансирование создания вакцины от туберкулеза в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Финансирование программы Союзного государства по созданию противотуберкулезной вакцины может начаться уже в следующем году. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Мы хотели бы в конце этого года подготовить совместную заявку, чтобы финансирование началось уже в рамках бюджета следующего года. Важно отметить, что равноправная заинтересованность проявляется министерствами здравоохранения и Беларуси, и России. И те наработки, которые сделаны одним из ведущих российских научных центров, поддерживаются белорусскими коллегами, хотя, конечно, ученые спорят, определяют обоснованность подходов", - сказал он.

В марте на встрече с директором НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрием Лиозновым Мезенцев сообщил, что министерства здравоохранения Белоруссии и России готовы выступить в качестве государственных заказчиков разработки новой терапевтической вакцины против туберкулеза, которую можно будет использовать в виде спрея в нос. В прошлом году на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Мезенцев подчеркнул, что разработки петербургских ученых и производителей лекарств нужно поддержать с помощью бюджета Союзного государства для реализации планов по импортозамещению.

Ранее сообщалось, что ученые из НИИ им. Смородинцева разрабатывают вакцины от туберкулеза и респираторно-синцитиального вируса, вызывающего инфекции легких, которые можно будет применять в виде спрея в нос. Прошлой весной препараты проходили доклинические исследования.