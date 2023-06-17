Более 20% инвестиций в основной капитал России в 2022 году пришлись на Москву

Доля столицы в общем показателе инвестиций в основной капитал страны выросла на 7,2 процентных пункта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России выросла до 21,2% в 2022 году. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2022 году доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России составила 21,2%, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Москва продолжает подтверждать свой высокий уровень деловой активности и играть существенную роль в развитии социально-экономического благополучия страны", - сказал Ефимов.

Он добавил, что за пять лет, с 2018 по 2022 год, доля Москвы в общем показателе инвестиций в основной капитал России выросла на 7,2 процентных пункта.

"По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал столицы превысили 5,9 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем годом ранее. Около 4,4 трлн рублей при этом пришлось на крупный и средний бизнес, который направил средства на строительство нежилых зданий, благоустройство, а также приобретение машин и оборудования", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Москва предлагает потенциальным инвесторам привлекательные условия для развития своего дела. Так, в столице создан большой рынок сбыта продукции с высокой покупательской способностью, а также большой пул мер поддержки.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.