В Астраханской области перевозчики готовы к открытию судоходной линии с портом Туркменбаши

В регионе имеется потенциал для наращивания флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Астраханские судоходные компании готовы включиться в работу по созданию судоходной линии на Каспии между Астраханью и туркменским портом Туркменбаши. В регионе имеется потенциал для наращивания флота, сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее сообщалось, что в начале года в Астрахани прошли переговоры с участием представителей Туркмении, Киргизии и Узбекистана об открытии регулярных судоходных линий на Каспии между российскими портами и туркменским портом Туркменбаши. Отмечалось, что регулярные морские перевозки поспособствуют экономическому росту всех стран-участниц. Предполагается что международный мультимодальный коридор в Россию через Каспийское море пройдет из Киргизии по территории Узбекистана до морского порта Туркменбаши сухопутным путем с дальнейшей перевозкой грузов морским транспортом в российские порта.

"Мы проработали с нашими судоходными компаниями вопрос открытия судоходной линии [между астраханским портом Оля и туркменским Туркменбаши], они готовы включиться в эту работу. Кроме того, наши корабелы готовы строить суда для работы на каспийских судоходных линиях, опыта и компетенций достаточно. Это будет способствовать росту грузопотока по международному транспортному коридору Север - Юг и снижению издержек грузовладельцев при транспортировке грузов по Каспию", - сказал Бабушкин.

В 2022 году правительства Туркмении и Астраханской области договорились о строительстве логистического центра республики в порту Оля, это крупный торговый порт России в Каспийском бассейне, расположен в 100 км южнее Астрахани. В настоящее время разрабатывается бизнес-план проекта. Ожидается, что на его реализацию уйдет два года.

Об МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.