В Самарской области запустят специальный режим для беспилотников

В регионе также ведется работа по формированию потребителей беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для использования беспилотников планируется запустить этим летом в Самарской области, где будет создан кластер беспилотной авиации. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У меня нет никаких сомнений, что в ближайшие недели мы оформим уже экспериментальный правовой режим для Самарской области. Этим летом. Проект успешно развивается, мы создали наилучшие условия для компании, <…> наиболее перспективные разработки сегодня у компании "Транспорт будущего". Не буду скрывать, мы боролись за этого инвестора, как и за любого другого, для того чтобы приземлить [его] на Самарской земле", - сказал Азаров.

Специальный режим устанавливает на определенной территории правила для проведения в том числе испытания беспилотников. Он создает необходимые условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты.

Азаров добавил, что сейчас в регионе ведется работа по формированию потребителей беспилотников. Среди них - крупнейшие агрохолдинги, транспортные компании, промышленные предприятия и другие.

"Мы совместно с компанией сейчас подбираем партнеров, чтобы полностью локализовать производство в Самарской области. Во всяком случае, думаю, что процент локализации будет сильно повышен. Некоторые иностранные комплектующие нужны, но, по мнению коллег, это не представляет сегодня проблем, поскольку комплектующие будут из дружественных стран", - отметил Азаров.

В четверг на ПМЭФ Азаров подписал соглашение с компанией "Транспорт будущего" о создании кластера беспилотной авиации, в который будет инвестировано 20 млрд рублей. Проект уже реализуется, предполагается, что производство будет запущено к концу этого года. Глава компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко уточнил, что проект предусматривает создание не только производства беспилотников, но и отечественной комплектующей базы.