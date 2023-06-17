На ПМЭФ заключили соглашения на 3,86 трлн рублей

Всего было подписано более 900 соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сумма соглашений на Петербургском международном экономическом форуме в этом году достигла почти 4 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков.

"На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей: 3 трлн 860 млрд рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний", - сообщил он.

По словам Кобякова, были заключены соглашения с компаниями Италии, Испании. "Учтены соглашения, которые не являются коммерческой тайной. Многие представители так называемых недружественных стран приехали под вывеской не своих компаний. Все стремятся теперь развивать евразийское сотрудничество. Это хороший полноценный тренд", - добавил он.

Кобяков отметил, что примерно половина компаний из недружественных стран решили продолжить свою деятельность в России, несмотря на санкции.

"Мы подсчитали, что примерно половина иностранных компаний из недружественных стран решили остаться в России и продолжили свою экономическую деятельность", - сказал он.