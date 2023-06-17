17 июня, 10:26
ПМЭФ

Кабмин обсуждает запрет на параллельный импорт тяжелого оборудования с аналогами в России

Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, речь идет в том числе о смартфонах Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Минцифры и Минпромторг РФ обсуждают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, у которых есть конкурентные российские аналоги. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минцифры Максут Шадаев.

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"Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования, имеются в виду сервера и СХД, из недружественных стран. Сейчас по ним параллельный импорт разрешен, а мы обсуждаем с Минпромторгом введение ограничений на параллельный импорт того компьютерного оборудования, по которому есть конкурентные российские аналоги", - рассказал министр.

Также, по его словам, обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им никак не уступают. "Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет", - добавил министр.

"То есть мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги - либо российские, либо из дружественных стран", - отметил Шадаев.

Он подчеркнул, что обсуждение только началось. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут ИгоревичПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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