Мезенцев убежден, что на Форуме регионов будет подписан многомиллиардный пакет соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Результаты Форума регионов России и Белоруссии традиционно превосходят ожидания, и на юбилейном десятом Форуме в Уфе может также быть подписан многомиллиардный пакет соглашений. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Убежден в том, что будет очень содержательный разговор в Уфе. Убежден в том, что будет подписан очень весомый, многомиллиардный пакет соглашений, но что также важно, - что мы поддерживаем все те принципы, которые в системе отношений с Беларусью определяют национальные лидеры", - сказал Мезенцев.

Он напомнил, что подготовка и проведение Форума традиционно является приоритетом для верхних палат парламентов двух стран. "Очень важно подчеркнуть, что благодаря позиции верхних палат парламентов межрегиональные взаимодействия дают результаты, на которые может быть еще 5-7 лет назад не приходилось рассчитывать. Вот это горизонтальное взаимодействие между областями, субъектами федерации, городами-побратимами, бизнесом, учреждениями образования и культуры, отношения людей очень важны и это то, что нас еще более объединяет", - добавил он.

Юбилейный X Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе 26-28 июня. По итогам IХ форума, который прошел в Гродно в 2022 году, было заключено около 60 соглашений и подписано контрактов на 65 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю проведения мероприятия.