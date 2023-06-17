Шадаев: отчисления за контент наказанных за фейки иноагентов могут зачислять на спецсчета

Минцифры также предлагает ввести запрет на размещение рекламы у таких иноагентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ выступает с инициативой перечислять на специальные счета отчисления, которые российские видео- и музыкальные платформы, приложения для электронных книг выплачивают за воспроизведение материалов авторов-иноагентов, имеющих административную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава министерства Максут Шадаев.

"Отчисления [по авторам-иноагентам, которые имеют административную ответственность за фейки о Вооруженных силах РФ], которые российские аудиовизуальные платформы выплачивают за их воспроизведение, мы будем зачислять на спецсчета. Такое решение предлагается принять по иноагентам, которые имеют уже административную ответственность за фейки о действии Вооруженных сил РФ", - сказал Шадаев.

Он отметил, что средства будут удерживать для дальнейшего разбирательства, потому что лейблы по-разному договариваются с авторами. Поэтому, по словам министра, сначала средства будут направлены на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам. Эти денежные средства, как пояснил Шадаев, будут замораживаться на спецсчете.

Также Минцифры предлагает ввести запрет на размещение рекламы у таких иноагентов.