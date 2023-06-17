17 июня, 10:02,
обновлено 17 июня, 10:41
ПМЭФ

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В рамках этого форума запланировано проведение Дня сокола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.

Читайте также
В нулевой день ВЭФ впервые проведут форум "Дальний - Донбассу"Благовещенск и Хэйхэ представят на ВЭФ как единую площадку

Об этом в субботу сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Состоится Восточный экономический форум 10-13 сентября. В рамках этого форума состоится День сокола <...> Мы построили станцию по поддержке биоразнообразия - соколиный центр на Камчатке", - сказал он. 

Теги:
РоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация