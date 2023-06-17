Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября

В рамках этого форума запланировано проведение Дня сокола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.

Об этом в субботу сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков.

"Состоится Восточный экономический форум 10-13 сентября. В рамках этого форума состоится День сокола <...> Мы построили станцию по поддержке биоразнообразия - соколиный центр на Камчатке", - сказал он.