Петербург в рамках ПМЭФ заключил соглашения на сумму более 660 млрд рублей

Всего город заключил 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на сумму более 660 млрд рублей, сообщила пресс-служба Смольного.

"Без западных инвесторов на форуме город заключил контрактов больше чем на 660 миллиардов рублей. В нынешних геополитических реалиях - это серьезный успех", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

Уточняется, что всего город заключил 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных. Соглашения заключены в разных сферах - в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, логистике, в сфере образования, общественного питания и других.

"Санкт-Петербург нацелен на то, чтобы развивать собственное производство, собственную промышленность - те направления, которые уже есть, но и новые производства, с учетом того, чтобы они были современными, высокотехнологичными и высокооплачиваемыми", - сказал губернатор журналистам.

Он отметил, что город развивает сотрудничество с регионами России, а также с иностранными партнерами. В рамках ПМЭФ Петербург обсудил и договорился с Белоруссией, Кубой и Венгрией о возможности создания совместных производств.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.