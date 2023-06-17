Ученые Московской сельхозакадемии помогут развивать агропромышленный комплекс Сахалина

Стороны также договорились о совместной работе по внедрению передовых достижений сельскохозяйственной науки в агропромышленный комплекс региона

ТАСС, 17 июня. Власти Сахалина подписали соглашение о сотрудничестве с Российским государственным аграрным университетом - Московской сельскохозяйственной академией (РГАУ МСХА) им. К. А. Тимирязева, которое подразумевает внедрение передовых достижений сельскохозяйственной науки в агропромышленный комплекс островного региона и подготовку кадров. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение о сотрудничестве с ректором РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева Владимиром Трухачевым. Церемония состоялась в рамках экспертной сессии "Агробиотех 2035", которая стартовала сегодня на площадке аграрного университета. Стороны договорились о совместной работе по внедрению передовых достижений сельскохозяйственной науки в агропромышленный комплекс региона, подготовке кадров, привлечению молодых ученых и талантливой молодежи в островное сельское хозяйство", - говорится в сообщении.

Участниками экспертной сессии стали около 150 человек, в числе эксперты - представители научно-исследовательских институтов, специалисты в области сельского хозяйства, профильных российских министерств, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а также бизнес-сообщества и банковской сферы. Участники разрабатывают актуальные инвестиционные проекты для сельского хозяйства островного региона. Каждая из 10 команд работает по своему направлению - от автоматизации производства до создания новых упаковочных материалов.

Некоторые участники прибыли на сессию с уже готовыми проектами, которые в рамках "Агробиотех" будут доработаны. Например, создание на Сахалине цветочного кластера, который закроет потребности всего Дальнего Востока. Другая инициатива касается производства минеральных и органических удобрений. Создавать их планируют из отходов животноводства и углеводородов, решая тем самым задачи по сохранению окружающей среды.

Еще одна рабочая группа займется вопросами выращивания и использования аквакультуры. Также в числе инициатив проекты по поглощению углекислого газа. Мероприятия экспертной сессии продлятся в течение трех дней и завершатся 19 июня. Лучшие идеи представят потенциальным инвесторам на Восточном экономическом форуме.