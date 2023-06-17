17 июня, 10:32,
обновлено 17 июня, 10:41

"Автоваз" запустил производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге

Александр Демьянчук/ ТАСС
Lada X-Cross 5
© Александр Демьянчук/ ТАСС

В мероприятии приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "Автоваза" Максим Соколов и губернатор Петербурга Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Компания "Автоваз" перезапустила производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска предприятия.

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В мероприятии приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, президент "Автоваза" Максим Соколов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как уточнили в компании, городской кроссовер оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В автомобиле установлены интеллектуальные системы безопасности ADAS: контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения. Кузов оснащен панорамной крышей. Интерьер выполнен в спортивном стиле с применением эко-кожи, мягкого пластика и вставки под дерево.

В феврале компания объявила о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан мэнуфэкчуринг Рус"), переданного ранее японским производителем в собственность РФ, за €1. В начале июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, утвердившее переименование бывшего завода Nissan в ООО "Лада Санкт-Петербург". 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
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