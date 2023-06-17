В Запорожской области заявили, что на восстановление завода в Пологах нужны инвестиции

И.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов отметил, что на эти цели нужны более 2,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Восстановление частично разрушенного в результате боевых действий и не работающего маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в городе Пологах Запорожской области потребует более 2,5 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил ТАСС в субботу и.о. министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

"Пологовский МЭЗ - маслоэкстракционный завод, там совокупный объем инвестиций превысит 2,5 млрд рублей по предварительным прикидкам, поэтому тут требуется участие большого инвестора и понятные правила игры. <...> Инвесторы есть, но им нужен понятный заход на территорию, потому что у нас пока отсутствуют страховые моменты, гарантийные обязательства, плюс горячая фаза СВО недалеко, риски выше, чем в "континентальной" России", - сказал Гуськов.

По его словам, в рамках Петербургского международного экономического форума Запорожская область подписала соглашение с Восточно-Арктической нефтегазовой корпорацией для разработки приемлемых для инвесторов механизмов участия в региональных проектах. "Эта команда занималась комплексной обвязкой проектов ГЧП в таких сложных регионах, как Дальневосточный и Арктический. Мы пригласили их в Запорожскую область, чтобы совместно приступить к обсчету нескольких проектов и программ, который у нас планируются в рамках стратегии развития области до 2025 года, в том числе восстановление промышленных предприятий", - пояснил Гуськов.

"Мы намерены изучить промышленный потенциал Запорожской области с учетом, с одной стороны, предприятий, которые были разрушены в рамках боевых действий, с другой стороны - с точки зрения перспектив. Пока не говорим о реализации конкретных инвестиционных проектов, это преждевременно, <...> но после изучения инвестиционного территории мы понимаем, что он колоссальный", - сказал ТАСС генеральный директор Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорации Станислав Неверов. Он отметил, что первые оценки и определение первоочередных инвестпроектов стоит ожидать в ближайшие два-три месяца.

Пологовский МЭЗ ранее был одним из крупнейших производителей растительного масла на Украине.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.